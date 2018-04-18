Сеул назвал условие подписания мирного договора с Пхеньяном

Южная Корея подпишет мирный договор с КНДР в случае, если Пхеньян откажется от ядерного оружия, передает агентство «Ренхап» со ссылкой на советника президента Республики Корея по безопасности Чон Ый Ёна.

Советник сообщил, что власти Южной Кореи рассматривают разные разные способы поощрения КНДР, если они вступят на путь ядерного разоружения. Он отметил, что страна советуется с союзниками по поводу переговоров с Северной Кореей.

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«К примеру, мы обсуждаем, как мы можем устранить угрозы безопасности, которые исходят от КНДР. Также у нас были всесторонние обсуждения того, как мы сможем обеспечить Северу светлое будущее, если они примут правильное решение», — сказал Чон Ый Ёна.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп благословил КНДР и Южную Корею на проведение мирных переговоров.