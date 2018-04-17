Страны «большой семерки» призвали Россию к срочному ответу по делу Скрипаля

Страны, входящие в «большую семерку» (G7), призвали российские власти ответить на вопросы об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Требование содержится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел «семерки».

«Соединенное Королевство основательно проинформировало страны-участницы G7 [об инциденте в Солсбери]. Мы разделяем точку зрения Великобритании, что, с большой долей вероятности, Россия ответственна за нападение и нет никакого другого правдоподобного объяснения. Мы осуждаем Россию за продолжающиеся отказы ответить на законные запросы из Великобритании... Мы призываем Россию срочно ответить на все вопросы, касающиеся инцидента в Солсбери», — говорится в заявлении.

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В частности, составители заявления потребовали, чтобы российские власти раскрыли все данные по программе производства нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, по мнению британских властей, были отравлены Скрипали.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия ждет ответа ОЗХО об отравляющем веществе BZ — с его помощью, по заключению экспертов швейцарской лаборатории, было совершено нападение на Скрипалей.