Госдума рассмотрит проект об ответе на действия США в мае

По словам вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, депутаты планируют рассмотреть проект об ответных мерах России на действия США 15 мая, передает РИА «Новости».

«Мы будем рассматривать в первом чтении 15 мая. До этого пройдет круглый стол. Сегодня определен профильный комитет — комитет по экономической политике», — сказал Мельников.

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Речь идет о законопроекте, в котором оговаривается запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов.

«Проект закона будет направлен президенту, правительству для заключения. Срок — до 3 мая», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Аркадий Дворкович положительно оценил законопроект об ответных мерах на санкции США.