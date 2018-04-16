Экс-президента Армении выдвинули на пост премьера на фоне протестов

Составляющие в Армении правящую коалицию Республиканская партия Армении и «Дашнакцутюн» выдвинули на пост премьер-министра страны кандидатуру бывшего главы государства Сержа Саргсяна, передает РИА «Новости».

«Согласно действующей процедуре, РПА и Дашнакцутюн выдвинули кандидатуру Саргсяна, завтра руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян предложит кандидатуру от имени фракции, мы ее обсудим в установленном законом порядке и проголосуем», — заявил вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста против возможного назначения на пост премьер-министра Армении Саргсяна перекрыли движение на проспекте Баграмяна в Ереване.