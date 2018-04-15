Саммит Лиги арабских государств осудил власти Сирии

Главы стран саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) осудили применение химического оружия правительством Сирии и потребовали международного расследования, передает РИА «Новости». об этом

«Саммит ЛАГ жестко осудил применение сирийским режимом химического оружия против сирийского народа», — заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

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Особое внимание на заседании глав государств-членов ЛАГ было уделено ситуации в Сирии после ракетных обстрелов правительственных объектов на ее территории вооруженными силами США, Британии и Франции.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси потребовал международного расследования информации о применении химического оружия в Сирии.

Саммит ЛАГ проходит в саудовском городе Дахран на фоне эскалации ситуации в Сирии.