В Барселоне более 300 тысяч человек митингуют ради освобождения каталонских политиков

В Барселоне 315 тысяч человек приняли участие в массовой акции протеста с требованием освободить политиков, находящихся в предварительном заключении по обвинениям, связанным с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии, передает РИА «Новости».

В акции принимают участие известные каталонские политики, в том числе спикер парламента Роже Торрен, мэр Барселоны Ада Колау и бывший глава каталонского правительства Артур Мас.

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В настоящее время девять политиков находятся в мадридских тюрьмах. Кроме того, судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Ранее бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон в ходе своей поездки в Финляндию в конце марта рассматривал возможность скрыться от преследований испанского руководства на территории России, однако решил вернуться в Бельгию через Данию и Германию на автомобиле, о котором было известно полицейским.