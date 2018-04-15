МИД: американский миф разлетелся в клочья

У России есть ответ на попытку силового давления со стороны США, передает РИА «Новости» заявление директора департамента МИДа по нераспространению и контролю над вооружениями Владимира Ермакова.

«В любом случае, достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны США у нас есть. Американский миф о вхождении в эпоху их повсеместного и безраздельного доминирования существовал вряд ли больше десятка лет, а теперь уже точно разлетелся в клочья. Россия вернулась на свои исторически востребованные позиции одного из гарантов стабильности и справедливости в глобальных делах на основе международного права», — сказал он.

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6 апреля США ввели санкции против ряда российских бизнесменов.

Источник в администрации президента США объяснил, что они «помогали правительству России».