В Госдуме поделились итогами встречи с Асадом

Встреча российских парламентариев с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске прошла конструктивно. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, передает РИА «Новости».

«Встреча прошла конструктивно и очень заинтересованно с обеих сторон», — отметил Железняк.

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По его словам, Асад очень положительно отозвался о русском оружии и отметил его превосходство над западным.

Также российские парламентарии обсудили с сирийским президентом значимость сохранения исторического наследия в Сирии, отметил Железняк.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по сирийской территории в ответ на предполагаемую химатаку в сирийской Думе.

Сирийская сторона расценила удары как акт агрессии.