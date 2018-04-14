Небензя: США, Британия и Франция погружают мировую политику в атмосферу мифов

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США, Великобритания и Франция погружают мировую дипломатию и политику в атмосферу мифов, передает РИА «Новости».

«Сегодняшнее заседание подтверждает, что США, Великобритания и Франция — постоянные члены Совета безопасности — продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов — мифов, изобретенных в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Это опасная аберрация», — заявил Небензя.

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По его словам, такая дипломатия мифов, лицемерия, обмана и подмены понятий ведет к дипломатии абсурда. Он добавил, что эти западные страны пытаются переписать международное право, убеждая всех в законности своих действий.

«Вы (США, Великобритания, Франция. – Газета.Ru) извращаете международное право, подменяя понятия. Занимаетесь неприкрытым лицемерием», — заключил Небензя.

Ранее российская резолюция, в которой содержался призыв прекратить агрессию в Сирии, не была принята Совбезом ООН.