Асад сделал заявление после удара США по Сирии

Президент Сирии Башар Асад сделал заявление после нанесения ракетных ударов США, Британии и Франции, передает Reuters.

По его словам, эти атаки только увеличат сплоченность сирийского народа в борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что жители Дамаска вышли на улицы после ударов США, Британии и Франции по территории Сирии. Они размахивают флагами и выкрикивают лозунги в поддержку сирийской армии, правительства и президента Башара Асада.

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Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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