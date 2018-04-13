Порошенко захотел лишить Россию права вето в ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россию необходимо лишить права вето в ООН, так как российская сторона является агрессором, передает телеканал «112.Украина».

«Организация Объединенных Наций нуждается в немедленном реформировании. Надо лишить права вето страну-агрессора. Также нужно повысить эффективность безопасности других союзов, в том числе – НАТО. И шире открыть двери для Украины в безопасности этого объединения», — сказал Порошенко.

Глава Украины считает, что Россия часто использует право вето, чтобы блокировать резолюции Совета Безопасности ООН. Он отметил, что Россия заблокировала в Совбезе проект резолюции США по расследованию химатак в Сирии.