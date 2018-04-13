Захарова: в настоящее время Германии и Франции отведена роль бэк-вокала

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса о том, что необходимо усилить давление на российскую сторону. Об этом она написала в фейсбуке.

«Из-за вето России столько раз мир получал отсрочку от очередной кровавой бойни в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Силовые варианты в исполнении западных коалиций мы уже проходили», — написала Захарова.

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По ее словам, если бы Россия изменила позицию в СБ ООН по Ираку, то руководству ФРГ впоследствии пришлось бы извиняться за участие в антииракской компании. Захарова отметила, что в настоящее время Германия и Франция забыли о своем внешнеполитическом суверенитете и идут не курсом здравого смысла, а авантюрной дорогой «старшего брата».

«Но были и другие времена, когда именно принципиальность Москвы, которая не поддалась на шантаж пробирками, помогла Парижу и Берлину продемонстрировать дальновидность. Но тогда у Европы была своя сольная партия. Сейчас ей отведена роль бэк-вокала», — добавила Захарова.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил о необходимости усиления давления на российскую сторону из-за блокирования резолюции США по Сирии в Совете безопасности ООН.