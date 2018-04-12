Макрон объявил себя президентом всех французов

Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 опроверг утверждение о том, что он «президент богатых», заявив, что является президентом всех французов.

«Вы знаете, богатым не нужен президент, они разберутся сами. Я президент всех французов», — сказал Макрон.

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Видеозапись интервью лидер Франции опубликовал в своем твиттере.

Ранее СМИ сообщили, что большинство французов считают политический курс Макрона «несправедливым».

По мнению граждан Франции, меры, которые Макрон предпринимает для улучшению экономической ситуации в стране, являются неэффективными.

Как отмечается, большинство уверено в том, что решения президента помогают только «богатым» жителям Франции, а не улучшают ситуацию в республике в целом.