Трамп и Эрдоган обсудили Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, передает Anadolu.

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии.

Ранее сообщалось, что Россия вводит военную полицию в Восточную Гуту в Сирии для обеспечения безопасности.

Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ. Россия потребовала от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предоставить конкретные источники информации о 500 пострадавших из-за химической атаки в Думе.