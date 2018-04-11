Трамп: Дамаск и Москва отвечают за химатаку в Сирии
Президент США Дональд Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за предполагаемую химатаку в сирийской Думе, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за эту атаку», — сказала Сандерс.
Она также отметила, что разведсообщество США предоставило информацию на счет химатаки в Сирии.
Ранее сообщалось, что несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.
В ЦПВС также назвали все обвинения и распространяемые в социальных сетях фотографии и видео с якобы жертвами химической атаки, не более чем «очередной фальшивкой» и «попыткой сорвать достигнутое перемирие».