Трамп: Дамаск и Москва отвечают за химатаку в Сирии

Президент США Дональд Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за предполагаемую химатаку в сирийской Думе, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за эту атаку», — сказала Сандерс.

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Она также отметила, что разведсообщество США предоставило информацию на счет химатаки в Сирии.

Ранее сообщалось, что несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.

В ЦПВС также назвали все обвинения и распространяемые в социальных сетях фотографии и видео с якобы жертвами химической атаки, не более чем «очередной фальшивкой» и «попыткой сорвать достигнутое перемирие».