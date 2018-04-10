Трамп отменил визит в Латинскую Америку

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Латинскую Америку. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В заявлении говорится, что Трамп не поедет на саммит в Перу.

«Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы руководить ответом на ситуацию в Сирии и для мониторинга событий во вснм мире», — говорится в сообщении.

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Вместо Трампа США на саммите будет представлять вице-президент Майк Пенс.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном состоится в мае — начале июня.

Также стало известно возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.