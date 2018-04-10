Меркель назвала «ясными и очень четкими» доказательства химатаки в Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко назвала «ясными и очень четкими» доказательства применения химического оружия в Сирии, передает РИА «Новости».

«Считаю, что доказательства, что там было применено химическое оружие, очень ясные и очень четкие. С моей точки зрения, это можно проверить еще раз, но это не может помочь нам в оценке этого случая», — заявила Меркель.

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Она также отметила, что немецкое руководство решительно осудило атаку.

Ранее также сообщалось, что голосование по резолюции США о химатаках в Сирии может пройти во вторник, 10 апреля. Президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химатаку и заявил, что у Соединенных Штатов есть «очень хорошие ответы» на вопрос, кто несет ответственность за применение химического оружия. Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.