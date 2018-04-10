Трамп прокомментировал обыск в офисе своего адвоката

Президент США Дональд Трамп назвал «позором» обыск, который ФБР провело в офисе его адвоката Майкла Коэна, передает Associated Press.

Трамп назвал «позором» обыск федеральных агентов, которые «вломились» в офис его адвоката. Он также назвал «атакой на нашу страну» расследование, которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер.

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Ранее сообщалось, что ФБР проводит обыск в офисе адвоката Трампа.

«Решение прокуратуры США провести расследование с использованием ордеров на обыск является совершенно неуместным, это привело к ненужному изъятию защищенных сообщений между клиентами и адвокатом», — отреагировал на событие адвокат Коэна Стивен Райан.

Также ранее СМИ сообщали, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому делу обозначила главные темы, которые планируется обсудить при встрече с Трампом.