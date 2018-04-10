Небензя выразил опасение, что ЦРУ скроет Скрипалей

Постпред России при ООН Василий Небензя на итоговой части заседания Совета безопасности по Ближнему Востоку заявил, что Сергея и Юлию Скрипаль могут могут скрыть агенты ЦРУ, передает РИА «Новости».

«Никто их [Скрипалей] пока не видел. И мы опасаемся за состояние этих важнейших свидетелей. Пока же по сообщениям из газет мы узнали, что ЦРУ предложило скрыть Скрипалей в США под новыми именами. Участие в этом деле ЦРУ само по себе показательно. Но это еще и означает, что мы, возможно, можем никогда и не увидеть этих людей — важнейших свидетелей произошедшего», — сказал Небензя.

Ранее сообщалось, что Sunday Times сообщали, что Скрипалям предложат сменить имена и переехать в США.