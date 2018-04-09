Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном состоится в мае — начале июня, передает РИА «Новости».

«Мы будем встречаться с ними где-то в мае или начале июня», — сказал Трамп.

Он добавил, что Вашингтон «поддерживает контакт с Северной Кореей», а также отметил, что США хотят «честной сделки».

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«Сейчас, когда перед нами встреча с Северной Кореей, это будет очень интересно для всего мира», — сказал Трамп.

Ранее руководство Северной Кореи сообщило американской администрации о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына к обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова.

Также стало известно возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.