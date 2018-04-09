Лавров назвал провокацией высылку российских дипломатов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высылка российских дипломатов из разных стран была провокацией, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил на встрече с российскими дипломатами, досрочно прекратившими длительные загранкомандировки.

«Высылка под абсолютно надуманным предлогом 150 российских дипломатов из почти 30 стран, конечно, это беспрецедентная провокация, которая не имеет ничего общего с задачей продвижения международного сотрудничества, с задачей выполнения всех договоренностей, которые вытекают из устава Организации объединенных наций, выполнения тех договоренностей, которые закреплены в многочисленных международных договорах, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях», — сказал он.

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Лавров напомнил, что «мы ответили адекватно, мы не будем никогда прогибаться под ультиматумом, это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Российской Федерацией».

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.