Борис Джонсон: Россия не должна препятствовать расследованиям химатак в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал международное сообщество к расследованию по факту сообщений об использовании химического оружия в Восточной Гуте в Сирии, передает РИА «Новости».

«Эти последние сообщения должны быть незамедлительно расследованы и международное сообщество должно дать свой ответ. Мы полностью поддерживаем экспертов из ОЗХО, которые изучают сообщения об использовании химоружия в Сирии. Россия не должна вновь пытаться препятствовать этим расследованиям», — говорится в тексте официального заявления Джонсона.

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Он также отметил, что в случае, если информация о применении правительственными войсками химического оружия подтвердится, это станет примером «жестокости и упорного игнорирования» президентом Сирии Башаром Асадом народа страны и своих обязательств по неиспользованию химического оружия.

В МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте.