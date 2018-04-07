Эксперт: мне кажется, что все эти санкционные игры к хорошему не приведут

Депутат Владислав Резник считает, что санкции могут ударить по бизнесменам, но парламентарии от них не пострадают, передает НСН.

США ввели новые санкции против России. В «черном списке» оказались 24 гражданина страны, в том числе бизнесмены и высокопоставленные чиновники из опубликованного ранее так называемого «Кремлевского списка».

«Мне кажется, что все эти санкционные игры к хорошему не приведут. В краткосрочной перспективе, наверное, это ударит в первую очередь по тем, кто занимался бизнесом, не по политикам. В долгосрочной перспективе санкции повредят только их авторам», - сказал Владислав Резник.