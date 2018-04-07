Посольство России попросило о встрече с Борисом Джонсоном по делу Скрипаля

Российское посольство в Лондоне направило в британское министерство иностранных дел ноту, содержащую просьбу о встрече с главой внешнеполитического ведомства страны Борисом Джонсоном для обсуждения ситуации вокруг инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».

«Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту», — сообщил представитель посольства.

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Он отметил, что в диппредставительстве не могут дать «удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества» с МИД Великобритании.

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