Лавров ответил на вопрос, как называет Белоруссию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о том, как он называет белорусское государство — Белоруссия или Беларусь. Об этом сообщает RT.

«Мы, как неоднократно подчеркивал президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, говорим на одном языке. Я думаю, мы понимаем друг друга, когда называем страну так, как удобно в данный момент», — сказал Лавров.

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По его словам, многие из его белорусских друзей говорят «Белоруссия», а многие россияне — «Беларусь».

Отвечая на вопрос, какое название использует он, Лавров сказал: «То так, то так».

Ранее Лукашенко заявил, что Россия постоянно «наклоняет» Белоруссию.