Лавров назвал ситуацию вокруг дела Скрипаля угрозой международной безопасности

Министр иностранных дел России Сергея Лавров заявил, что ситуация, складывающаяся вокруг дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, создает угрозу международной безопасности, передает РИА «Новости».

«Сегодня СБ ООН рассмотрит эту ситуацию, мы действительно считаем, что она создает угрозу международному миру и безопасности… И СБ ООН должен рассмотреть эту проблему всесторонне и, надеюсь, объективно», — сказал Лавров.

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Министр подчеркнул, что угроза безопасности возникает «не только потому, что было использовано, судя по всему, оружие массового уничтожения».

«Хотя тот факт, что полицейский давно выздоровел, Юлия Скрипаль пошла на поправку, Сергей Скрипаль, судя по всему, жив, делает необходимым понять, что же это было за оружие массового уничтожения, которое так массового никого не смогло уничтожить? Но это отдельная тема. Но даже если ответ будет дан удовлетворительный, который объяснит, почему такое мощное боевое отравляющее вещество не достигло цели, все равно проблема угрозы миру и безопасности сохраняется», — сказал он.

Данное заявление Лавров сделал по итогам встречи со своим коллегой из КНР Ван И.

Ранее в МИД рассказали, при каком условии Россия примет результаты расследования дела Скрипаля.