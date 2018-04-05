Во Франции оценили важность диалога с Россией

Глава международного комитета Сената Франции Кристиан Камбон заявил, что стране важен диалог с Россией, передает РИА «Новости».

«Мы должны преодолевать наши сложности путём диалога и путём диалога парламентского», — сказал Камбон после заседания с российскими сенаторами.

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Он добавил, что в Сенате не находит поддержки позиция, которая ведет к блокированию России.

«Сенат Франции не будет благосклонно относиться к позиции, которая будет приводить к «замыканию» России», — подчеркнул Камбон.

Совместное заседание произошло после того, как во Францию прибыла группа российских сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. На заседании был зачитан российско-французский доклад об отношениях стран.

Ранее сообщалось, что официальный представитель российского МИДа Мария Захарова посоветовала главе МИД Франции почитать Жюля Верна.