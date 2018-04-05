Лавров: Запад больше не сможет играть в одни ворота

Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что Запад пытается получить односторонние преимущества за счет России, передает РИА «Новости».

«На Западе должны, наконец, осознать, что играть в одни ворота больше не получится, что бесперспективно стараться добиться за наш счет односторонних преимуществ», — сказал Лавров на Московской конференции по международной безопасности.

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Министр отметил, что Россия не заинтересована в напряженных отношениях между западными странами.

«Мы никому ничего не навязываем, не претендуем на исключительность и тем более вседозволенность. Выстраивая отношения с партнерами, неизменно руководствуемся международным правом, признанием центральной роли ООН, уважаем интересы, традиции, самобытность других наций и народов, не заинтересованы ни в конфронтации, ни в раскручивании гонки вооружений. Но свои интересы, суверенитет, независимость Россия будет отстаивать целенаправленно и эффективно, используя весь арсенал имеющихся в нашем распоряжении средств», — добавил Лавров.

Ранее Лавров усомнился в договороспособности США.