Верховный суд Бразилии разрешил посадить экс-президента в тюрьму

Верховный суд Бразилии постановил заключить под стражу экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, шестеро судей проголосовали «за», против высказались пятеро. Таким образом, бразильский экс-президент будет отправлен в тюрьму, где проведет 12 лет.

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Да Силва обвиняется во взяточничестве и ряде других эпизодов коррупции. Несмотря на это, отмечает агентство, он продолжает обходить других политиков по популярности.

Федеральная полиция города Куритиба сообщала, что да Силва и его жена получили примерно $748 тыс. от строительной компании OAS в результате незаконной схемы, связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras.

Ранее у да Силвы отобрали паспорт, чтобы он не выехал из страны.