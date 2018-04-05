Курц объяснил, почему Австрия не выслала российских дипломатов

Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, почему Вена не стала высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Об этом сообщает RT.

«Треть стран ЕС не стала высылать российских дипломатов, и мы оказались в их числе. Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого, потому что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ», — сказал Курц в эфире телеканала Puls 4.

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Великобритания приняла решение о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В Лондоне увидели причастности Москвы к инциденту.

Следом за Британией о высылке объявили США и ряд европейских стран. Австрия к ним не присоединилась.