В ЕС отказалась поддерживать проект заявления ОЗХО по делу Скрипаля

Евросоюз (ЕС) под предлогом отсутствия ответов с российской стороны по делу Скрипаля отказался поддержать проект заявления по итогам специального заседания Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в Солсбери, передает РИА «Новости».

«Евросоюз не принимает предложенный проект решения», — говорится в заявлении.

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Как отмечается, ЕС выразил полное доверие расследованию Британии по делу Скрипаля и ее сотрудничеству с техническим секретариатом ОЗХО.

«Вызывает сожаление, что Россия не показала позитивной реакции на первоначальное предложение Британии предоставить релевантную информацию», — подчеркивается в заявлении.

Ранее Нарышкин обвинил Британию и США в «грубо состряпанной» провокации в связи с делом Скрипаля.