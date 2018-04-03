Песков: Джонсону и Мэй придется приносить извинения российской стороне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения в адрес России из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, заявил, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и главе МИД Борису Джонсону нужно будет приносить извинения российской стороне, сообщает РИА «Новости».

3 апреля исследователи из лаборатории в Портон-Дауне заявили, что не смогли установить происхождение отравившего Скрипаля вещества.

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Песков отметил, что теория властей Британии «не подтвердится в любом случае, потому что ее подтвердить невозможно».

«А вот министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании как-то нужно будет в глаза своим коллегам по ЕС что-то рассказывать, мы не знаем, что, и каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне», — сказал Песков, отвечая на вопрос, что нужно будет делать Лондону в случае, если его теория по делу Скрипалей не подтвердится.

Ранее Песков назвал «маразмом» ситуацию с обвинениями в адрес России по делу Скрипаля.