Британия обвинила Россию в отравлении Скрипаля на основании разведданных

МИД Великобритании заявил, что заключение о виновности России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля было сделано на основании сведений о том, что Россия якобы ищет способы использования химвеществ для убийств и считает бывших сотрудников разведслужб потенциальными мишенями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«Мы ясно с самого начала дали понять, что наши эксперты мирового уровня в лаборатории в Портон-Даун идентифицировали использованное в Солсбери вещество как «Новичок», нервно-паралитическое вещество, используемое в военных целях. Это только часть имеющихся у нас разведданных», — говорится в документе.

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Как отмечается, среди этих данных «знание о том, что в течение последнего десятилетия Россия исследовала пути разработки химвеществ, возможно, для убийств, и в рамках этой программы произвела и хранила небольшое количество «Новичков», данные о прежних убийствах, совершенных Россией, и наше заключение — Россия видит в некоторых бывших сотрудниках разведки мишени».

«Наше заключение таково, что Россия в ответе за этот беззастенчивый и бездумный акт, и, в чем международное сообщество с нами согласно, другого правдоподобного объяснения нет», — подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что специалисты британской исследовательской лаборатории не смогли доказать, что газ, которым отравили экс-офицера ГРУ был произведен в России.

4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены неизвестным веществом в городе Солсбери. Лондон обвинил Москву в покушении на Скрипалей, российская сторона категорически отрицает обвинения.