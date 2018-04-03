Польша выразила протест Украине из-за сожжения польского флага в Киеве

Министерство иностранных дел Польши направило ноту протеста Украине из-за сожжения польского флага у посольства страны в Киеве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с демонстрацией перед посольством Польши в Киеве 2 апреля, в ходе которого был сожжен польский флаг, в МИД Республики Польша был вызван заместитель посла Украины в Польше, которому вручили ноту протеста», — говорится в сообщении.

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Ведомство также выразило возмущение из-за отсутствия ответа на данный инцидент со стороны украинских правоохранительных органов.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные сожгли польский флаг перед посольством Польши в Киеве.