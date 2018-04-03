Ройзман не исключил вариант защиты прямых выборов мэра Екатеринбурга через суд

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассматривает в качестве варианта защиты прямых выборов мэра города обращение в суд, передает РИА «Новости».

По его словам, его волнует институт выборов, кроме того, в законопроекте об отмене прямых выборов главы много юридических нарушений.

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«Во-первых, откровенно нарушен ряд норм Конституции, 154-й закон, 131-й закон, Европейская хартия местного самоуправления, которую мы подписали в 1998 году. Очень много юридических нарушений. Кроме того, само принятие закона прозвучало как оскорбление всем жителям города. И, конечно, никто не будет сдаваться, будем искать формат», — рассказал Ройзман.

Он добавил, что в настоящее время поступают звонки от юристов со всей страны, которые видят в отмене прямых выборов мэра нарушение и выступают со своими предложениями.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра.