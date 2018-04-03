Источник опроверг информацию о назначении Тулеева главой парламента Кузбасса

Экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев, который получил вакантный мандат народного депутата регионального совета, не собирается возглавлять парламент региона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

«Разговоров про это нет, данных таких нет. В облсовете было два вакантных мандата уже давно, Тулееву действительно вручили один из них», — рассказал источник.

Ранее Тулеев стал народным депутатом Кемеровской области, а в СМИ появилась информация, что на следующей неделе пройдет очередная сессия областного совета, на которой Алексей Синицын сложит с себя полномочия спикера парламента региона. Вместо него главой совета депутатов должен стать Аман Тулеев.