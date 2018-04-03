После недопуска россиян на выборы президента против главы МВД Украины возбудили дело

Правоохранительные органы России возбудили уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за того, что на украинской территории российским гражданам были созданы препятствия во время голосования на выборах президента России 18 марта. Об этом сообщает СК России в своем телеграм-канале.

По имеющимся данным, он давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, которые отвечали за охрану и безопасность дипломатических учреждений России в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать россиян на избирательные участки для голосования во время выборов президента страны.

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«В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией России. Положения статьи 12 УК России позволяют Следственному комитету привлекать к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством иностранных граждан, совершивших преступления вне пределов России, если они направлены против интересов России либо граждан нашей страны», — говорится в заявлении.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с недопуском россиян на выборы на Украине.