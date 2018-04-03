Савченко опубликовала политическую программу

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая в данный момент находится в СИЗО, опубликовала на своей странице в фейсбуке программу реформ на Украине.

На странице депутата появился текст под заголовком Концепция «Изменение политической системы».

«Почему эта концепция так нужна украинцам? Потому, что она основывается на природном укладе и старинном представлении украинцев о реальной демократии, а не о той, которую создали нынешние политики», — отмечается в заявлении.

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Текст содержит подробную программу реформ, которая, в частности, предлагает изменить избирательную систему Украины и провести инвентаризацию всех природных ресурсов страны.

Ранее сообщалось, что состояние Савченко резко ухудшилось. В связи с этим сестра Савченко попросила помощи у президента США Дональда Трампа.