Трамп испугался, что страну могут украсть

Президент США Дональд Трамп выразил опасение, что страну украдут, если конгресс не примет закон по защите границ. Об этом он написал в своем твиттере.

«Конгресс должен немедленно принять закон об охране границы, использовать, если необходимо, «ядерную опцию», чтобы остановить поток людей и наркотиков из Мексики. Действуйте сейчас, конгресс, или нашу страну украдут», — написал Трамп.

Ранее Трамп вновь раскритиковал Мексику за бездействие в отношении потока мигрантов и наркотиков в США.