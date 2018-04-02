Стало известно, какие льготы Тулеев получит после отставки

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что закон о присвоении экс-главе Кузбасса Аману Тулееву почетного звания «Народный губернатор» по-прежнему действует, передает РИА «Новости».

«Закон принят, он сегодня действует», — заявил Меняйло.

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Согласно тексту документа, бывшему главе региона устанавливается ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей без учета НДФЛ.

Как отмечается, прекратившему свои полномочия губернатору предоставляется помощник для осуществления общественной деятельности, а в здании органа исполнительной власти Кемеровской области он получит отдельное служебное помещение с мебелью, оргтехникой и компьютером, подключенным к сети и ко всем имеющимся правовым базам и государственным информационным системам. Также Тулееву и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование, находящееся в собственности Кемеровской области охраняемое жилое помещение в селе Мазурово.

Коллегия администрации в Кемеровской области еще не занималась обсуждением льгот, положенных Тулееву после отставки с занимаемой должности, рассказал источник агентства.

Ранее полпред президента официально представил врио главы Кузбасса.