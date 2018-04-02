Дипломаты вывезли документы и вещи из генконсульства в Сиэтле

Российская сторона уведомила Госдепартамент США о закрытии офиса генконсульства в Сиэтле. Об этом сообщил консул-советник Халит Айсин, передает РИА «Новости».

«Руководство генерального консульства встретилось с отделением госдепартамента в Сиэтле и обозначило, что деятельность генерального консульства в соответствии с принятым решением американских властей прекращена», — сказал Айсин.

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Представители Госдепа отказались посетить офис генконсульства в воскресенье и намерены проверить его в понедельник, 2 апреля.

Консул-советник также рассказал, что все документы и вещи перевезены в резиденцию генконсула, где уже начал работу штаб, который подготовит вывоз всех вещей в другие диппредставительства и консервацию здания.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о возможности иска по дипсобственности в Сиэтле.