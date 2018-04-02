Имя Тиллерсона исчезло с сайта Госдепа

Имя бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона было удалено с сайте Госдепартамента. На это обратило внимание агентство Associated Press.

Раздел в шапке сайта «госсекретарь Тиллерсон» сменил название на просто «госсекретарь». Клик по ссылке ведет на сообщение о том, что и.о. главы Госдепа с 1 апреля стал Джон Салливан.

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Также журналисты заметили, что при попытке открыть биографию Тиллерсона на сайте появлялось уведомление «страница не найдена». Впоследствии ошибку исправили.

Ранее было опубликовано прощальное послание Тиллерсона американским дипломатам.