Саакашвили заявил о готовности вернуться на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что он готов к возвращению на Украину. Об этом политик сказал в интервью телеканалу NewsOne.

«Я готовлюсь к возвращению в Украину, украинские студенты должны готовиться к возвращению в Украину», — сказал Саакашвили.

Реклама

Также он отметил, что в данный момент находится в Европе, много ездит и встречается с разными людьми. Также он рассказал, что проводит с украинскими студентами, которые учатся в зарубежных ВУЗах, семинары по перспективам туризма на Украине.

В 2017 году президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, так как он предоставил неточные данные относительно судимости в Грузии. В 2018 году Саакашвили выдворили из страны.

Ранее сообщалось, что Саакашвили ответил на слова Порошенко о его «разоблачении».