В МИДе заподозрили Британию в причастности к отравлению Скрипаля

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Британия может быть причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом она сказала в интервью «Пятому каналу».

«У нас нет информации по этом делу до сих пор. Единственные официальные вводные, которые мы получили от Великобритании, они пришли вчера относительно улучшения состояния Юлии Скрипаль. Поэтому говорить о причастности Великобритании и официальных лиц к этой истории напрямую сложно, но подозрения в этом есть», — сказала Захарова.

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Также она отметила, что сокрытие информации со стороны Британии может косвенно свидетельствовать о причастности страны к отравлению Скрипаля.

Ранее сообщалось, что британские власти могут закрыть торгпредство России в Лондоне из-за дела Скрипаля.