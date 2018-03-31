Трамп и Эрдоган обсудили Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним Сирию, передает Anadolu со ссылкой на источники.

Стороны обсудили вопросы двухсторонних отношений, события в секторе Газа и борьбу с терроризмом.

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Также отмечается, что в ходе беседы стороны договорились укреплять сотрудничество и координацию между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что совбез ООН проведет экстренное совещание после столкновений на границе Израиля и сектора Газа.