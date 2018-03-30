В МИД России рассказали об ответных мерах Лондону в связи с делом Скрипаля

В МИД России рассказали об ответных действиях по отношению к британской стороне в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МИД заявили, что британскому послу в Москве Лори Бристоу был заявлен решительный протест «в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств».

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Кроме того, посла проинформировали, что в течение месяца Британия должна сократить свое посольство и генконсульства в России до числа российских дипломатических работников в Великобритании.

«Россия, как было уже не раз заявлено, готова в интересах установления истины, поиска и нахождения лиц, причастных к произошедшему в г. Солсбери, к предметному и ответственному взаимодействию как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе», — говорится в заявлении.

Ранее в МИД вызвали иностранных послов для объявления ответных мер в связи с делом Скрипаля.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.