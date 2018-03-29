Госдеп: Россия изолирует себя

Россия идет по пути самоизоляции, если решила выслать дипломатов всех стран, выразивших солидарность с Великобританией, передает РИА «Новости» заявление представителя госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Насколько я понимаю, Россия намеривается предпринять аналогичные меры к 28 другим странам, которые выразили солидарность с Великобританией. Россия сама изолирует себя, продолжая бесстыдно игнорировать факт химической атаки», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Россия зеркально ответит странам, выславшим российских дипломатов.