МИД: дипломаты США должны покинуть Россию до 5 апреля

Американские дипломаты должны покинуть территорию России до 5 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на российский МИД.

Также сообщается, что 58 сотрудников посольства США в Москве и два сотрудника генконсульства в Екатеринбурге объявлены persona non grata.

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«Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге.