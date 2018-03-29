В Кемеровской области назначен новый заместитель губернатора

В Кемеровской области назначены новые заместитель губернатора и начальник департамента внутренней политики. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации региона.

На должность замгубернатора — руководителя аппарата администрации Кемеровской области назначена Ольга Турбаба, которая ранее была заместителем главы Кемерово.

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Начальником департамента внутренней политики губернатора Кемеровской области стала Валентина Назимок, которая ранее была заместителем начальника департамента — начальником управления по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что заместитель губернатора, руководитель аппарата администрации Кемеровской области Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина покидают свои посты.