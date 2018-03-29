Захарова прокомментировала сообщения о «российском следе» в деле о смерти Лесина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения о «российском следе» в деле о смерти экс-министра печати России Михаила Лесина спекуляциями, сообщает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что британский эксперт Кристофер Стил подготовил доклад, в котором говорится о причастности России к смерти Лесина.

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Лесин умер в Вашингтоне в ноябре 2015 года. Дело его смерти закрыто, следователи пришли к выводу, что речь идет о несчастном случае.

«Опять нашли и в этом деле некий российский след. Вы не поверите, но рассуждения основываются на рассуждениях известного британского эксперта Кристофера Стила. Того самого, что составлял некое досье на Трампа», — сказал Захарова.

По ее словам, тот факт, что Стил бывший сотрудник разведки Великобритании, «делает ситуацию еще более интересной, примечательной, курьезной».

Захарова напомнила, что материалы дела о смерти Лесина представляют закрытую информацию. При этом отметила, что если у американских правоохранительных органов появились новые данные, они должны известить российскую сторону.